Пассажирский автобус и грузовая «ГАЗель» столкнулись в Арзгирском округе Ставрополья вечером 28 ноября, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла в 21:30 на 30-м километре автодороги Будённовск — Арзгир. Автобус следовал рейсом Астрахань — Ессентуки.



В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир грузовой «ГАЗели». Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали — их пересадили на другой рейс по тому же маршруту.



Обстоятельства и причины столкновения устанавливают, поcсле аварии начали проверку.