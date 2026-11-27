Вечером 27 ноября в Новопавловске, на пересечении улиц Маяковского и Продольной, столкнулись две легковушки. Одну из них вёл 13-летний подросток. Есть пострадавшая. Ситуацию проверяет прокуратура, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Прокуратура Кировского района Ставропольского края начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдаются законы о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних.

Отдельное внимание уделят тому, получила ли пострадавшая необходимую медицинскую помощь. Ход и итоги всех процессуальных действий по этому происшествию находятся на контроле надзорного ведомства.