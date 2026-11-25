Вечером 24 ноября на 18-м километре автодороги «Буденновск — Арзгир» на Ставрополье произошла авария. Водитель «Лады Весты» не выдержал безопасную скорость и врезался в идущий впереди КАМАЗ, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, происшествие случилось примерно в 18 часов. Водитель «Лады Весты» выбрал небезопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ, который двигался впереди в том же направлении.

Водитель «Лады Весты» — 29-летний житель Арзгирского округа. Его с травмами доставили в реанимационное отделение больницы города Буденновска. Его 29-летний пассажир, тоже житель Арзгирского округа, скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулём находился мужчина с 11-летним стажем вождения. За последние два года его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии и степень ответственности участников ДТП.