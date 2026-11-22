Смертельная авария случилась поздно вечером 21 ноября на Ставрополье. Женщина, ехавшая пассажиркой в «ВАЗ-2115», погибла на месте, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла около 23 часов 30 минут на 309-м километре федеральной трассы «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». Место находится вне населённого пункта в Георгиевском округе. По предварительным данным, водитель «ВАЗа», ехавший из Георгиевска в сторону Зеленокумска, решил обогнать другую машину. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», которая была эвакуатором.

Погибшей оказалась 48-летняя жительница села Левокумского. Водителя «ВАЗ-2115» доставили в Георгиевскую городскую больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.