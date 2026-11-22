Ночью на 22 ноября в селе Комсомольское в Чечне в результате взрыва газа погиб ребенок, пострадали двое детей и два взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Чечне.

В частном доме на улице Школьная произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем вспыхнул пожар. Пятилетняя девочка погибла. Её мать, двое маленьких детей и дедушка получили ожоги разной степени тяжести.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Гудермесский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело. Его квалифицируют по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло смерть человека или тяжкий вред здоровью.

Следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас устанавливают, что стало причиной взрыва и кто за это отвечает.