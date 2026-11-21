Уголовное дело завели после взрыва в жилом доме во Владикавказе 21 ноября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

«Следственными органами СК РФ по РСО-Алания по факту воспламенения бытового газа с последующим повреждением конструкции многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц)», — говорится в информации ведомства.

По его данным, в многоквартирном доме по улице Курсантов-Кировцев случилась утечка газа, который затем воспламенился. Погибли два человека. Известно о двух пострадавших. Сотрудники СКР осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Ранее минздрав Северной Осетии сообщил о состоянии двух пострадавших при взрыве во Владикавказе.