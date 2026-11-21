Жители Ингушетии, которые месяцами не получали положенные компенсации и выплаты, наконец-то могут рассчитывать на деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ЦУР республики.

Министерство финансов Ингушетии сообщило, что финансирование для погашения задолженности по ежемесячным денежным компенсациям (ЕДК) и ежемесячным денежным выплатам (ЕДВ) запланировано на 1 декабря 2026 года.

Люди продолжают обращаться в Центр управления регионом (ЦУР) республики: задолженность волнует многих. Поэтому специалисты ЦУР запросили разъяснения у финансового ведомства. Ответ такой: необходимые заявки уже подготовлены и в ближайшее время будут направлены на оплату.

ЦУР Ингушетии продолжает следить за ситуацией и работать с ответственными ведомствами, чтобы положенные гражданам выплаты приходили вовремя.