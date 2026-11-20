Глава Железноводска Евгений Бакулин решил встретить 2027 год с размахом. За счёт городского бюджета закупают сразу три набора новогодних украшений на 13,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок.

В список трат вошли 12-метровая каркасная ёлка за 3 млн рублей, Дед Мороз за 630 тысяч и Снегурочка за 440 тысяч. Также закупают светящихся петухов, арки и целую компанию пингвинов.

В соцсетях возмущаются, что город мог бы направить деньги на другие нужды. В первую очередь речь идёт о жилищно-коммунальном хозяйстве, которое требует серьёзных вложений.