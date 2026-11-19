Народный фронт Карачаево-Черкесской Республики предлагает упростить порядок, по которому люди подтверждают право на компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Поводом стало обращение жителя Черкесска, сообщили активисты.

В Народный фронт обратился Владимир Подтереба. Он инвалид I группы. Мужчина рассказал, что ему прекратили выплачивать компенсацию расходов на ЖКУ. Причина в том, что документы нужно обновлять каждые пять лет.

Получается, что человеку с инвалидностью первой группы снова приходится проходить процедуру подтверждения права на социальную поддержку, собирать бумаги и ходить по ведомствам.

В Народном фронте изучили законодательство и выяснили: федеральные законы не устанавливают пятилетнего срока для обновления документов на компенсацию ЖКУ. Однако в Карачаево-Черкесии такое требование закреплено в региональном порядке. Оно прописано в постановлении Правительства КЧР № 388 от 28 декабря 2023 года.

По мнению Народного фронта, такой подход создаёт лишние барьеры для людей с инвалидностью, особенно для тех, кому тяжело ходить по учреждениям и собирать справки.

Позиция организации такая: если право человека на льготу подтверждено и нужные сведения уже есть в государственных информационных системах, требовать повторно собирать документы только из-за истечения пяти лет неправильно.

Народный фронт намерен добиться пересмотра регионального порядка предоставления компенсации ЖКУ.