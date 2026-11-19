Осадки не думают покидать Ставрополье. Как следует из прогнозов синоптиков, последний рабочий день нынешней недели, пятница 20 ноября, снова пройдет под шум дождя.

Небо заволочет тучами уже с утра, а температура воздуха будет колебаться в пределах +8 градусов, днем пойдет дождь, который продлится до вечера. При этом термометр будет показывать + 11 градусов, но из-за юго- восточного ветра они будут ощущаться как +6 градусов. Метеозависимым людям в пятницу тоже стоит поберечься, ожидается магнитная буря, но она будет слабой. Еще из приятных новостей — в Ставрополе на маршруты вышли 53 новых автобуса.