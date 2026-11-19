57 жителей Ставрополья получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. Ежемесячно на эти цели направляют свыше 1,5 млн рублей, размер выплаты составляет от 23 560 до 39 110 рублей, сообщает Отделение Социального фонда России по Ставропольскому краю.

Выплату назначают пенсионерам, чьи заслуги отмечены высокими государственными наградами за вклад в науку, культуру, спорт, образование, а также Героям страны. Среди получателей в крае 17 лауреатов государственных премий, 25 кавалеров ордена Ленина, один Герой Советского Союза, два Героя Труда и одна Мать-героиня. Полный перечень категорий получателей размещён на официальном сайте фонда.

Обеспечение выплачивают только неработающим пенсионерам. Если получатель устраивается на работу, выплата приостанавливается, а после увольнения возобновляется автоматически. При наличии нескольких оснований назначают только одну выплату, с максимальным размером. Сумму индексируют вместе с социальной пенсией, а перерасчёт делают автоматически и обращаться за ним не нужно.

Чтобы оформить выплату впервые, нужно подать заявление и документы о награде в клиентскую службу Отделения или через портал госуслуг.