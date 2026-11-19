В период новогодних и рождественских праздников на маршруте Тамбов — Кисловодск будет курсировать дополнительный поезд дальнего следования. Дополнительные составы по разным направлениям России будут ходить с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, сообщили в администрации города-курорта.

В вагонах нового поезда предусмотрены места для маломобильных пассажиров, специальные купе для перевозки багажа и услуга транспортировки домашних животных без сопровождения.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что интерес туристов к городу растёт — первый прямой поезд из Тамбова прибыл в Кисловодск ещё в октябре. По его словам, сейчас город готовится к зимним праздникам. Назначение дополнительного поезда, подчеркнул он, показывает, что всё больше людей хотят провести каникулы именно в Кисловодске.

Ранее суд поддержал УФАС в споре с РЖД из-за простоя цистерн в Минводах.