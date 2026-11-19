Сотрудники УФСБ в Хакасии пресекли попытку троих мужчин продать 28 килограммов незаконно добытого золота. У них изъяли золотосодержащие материалы на 25 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает «КП-Красноярск».

По информации ведомства, 35-летний житель Ширинского района создал группу для незаконной продажи драгоценного металла. В неё вошли его 29-летний двоюродный брат и 36-летний близкий друг. Они попали в поле зрения силовиков и не успели реализовать задуманное.

У фигурантов обнаружили и изъяли золотосодержащие материалы стоимостью 25 миллионов рублей. Следственный отдел УФСБ завёл уголовное дело о попытке незаконной реализации драгметаллов. Задержанные полностью признали вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.