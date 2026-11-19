Полицейские Чегемского района Кабардино-Балкарии задержали двоих местных жителей. Их подозревают в вымогательстве, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Молодые люди требовали деньги у 26-летнего мужчины из соседнего Зольского района и угрожали распространить порочащие его сведения. Когда он отказался, они забрали у него телефон и наличные и скрылись.

Преступление произошло в сентябре этого года в городе Чегеме. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Чегемскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемых. Им 23 и 26 лет.

Как установили следователи, приятели потребовали от потерпевшего 40 тысяч рублей. Когда он отказался платить, они забрали у него мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей и 7 тысяч рублей наличными. Затем злоумышленники скрылись.

Следственный отдел ОМВД России по Чегемскому району возбудил уголовное дело о вымогательстве. Сейчас 26-летний подозреваемый находится в следственном изоляторе. В отношении его 23-летнего сообщника избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему также вменяют ранее совершённые противоправные деяния.