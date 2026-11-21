Два пожара и два ДТП произошло за сутки к 21 ноября в Северной Осетии, сообщил в своём канале глава республики Сергей Меняйло.

«Чрезвычайных ситуаций в республике за минувшие сутки не было На дорогах произошло два ДТП. Пострадали два человека. Оба госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь», — написал Меняйло.

По его словам, сотрудники МЧС также выезжали на два пожара, в них никто не пострадал. Пожароопасный сезон в республике закрыли 20 ноября.

В сфере ЖКХ произошло семь аварийных и два плановых отключения. На одном из объектов специалисты ещё работают.

«Ситуация с топливом: сейчас в республике есть 3090 тонн бензина и 1670 тонн дизельного топлива. За минувшие сутки поступило ещё 1224 тонны бензина и 144 тонны дизельного топлива. В пути находятся дополнительные поставки: 2100 тонн бензина и 2286 тонн дизельного топлива», — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что технику минприроды Ингушетии могли поджечь после вывоза нелегального оборудования.