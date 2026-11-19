В Тырныаузе в Кабардино-Балкарии при пожаре в квартире на пятом этаже дома по проспекту Эльбрусскому погиб 63-летний мужчина. Пожар потушили 19 ноября в 11:22, из дома эвакуировали 20 человек, сообщили в МЧС по республике.

Огонь охватил площадь 35 квадратных метров, а прибывшие на место пожарные обнаружили на месте происшествия тело мужчины. К тушению привлекли 10 огнеборцев и три единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины пожара и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Будённовске в ДТП двух иномарок пострадал 21-летний пассажир.