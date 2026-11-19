Суд по иску прокуратуры обязал невинномысскую компанию оценить вред, нанесённый её деятельностью окружающей среде, сообщает пресс-служба прокуратура Ставропольского края.

После вмешательства надзорного ведомства выяснилось, что организация использует крупный складской комплекс, который негативно воздействует на природу. При этом в нарушение требований закона предприятие не провело оценку воздействия своей деятельности на атмосферу и не разработало материалов такого исследования. По этому факту прокуратура обратилась в суд с иском.

Согласно документу, предприятие должно устранить нарушения и провести оценку негативного влияния на экологию. Суд согласился с позицией надзорного ведомства, а исполнение судебного решения остаётся на контроле.

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