Энергетики вместе со специалистами «Главрыбвода» выпустили в Азово-Кубанские лиманы около 1,4 млн мальков сазана. Средний вес молоди в партии составил 11 граммов, работы направлены на сохранение и восстановление популяции сазана в бассейне Азовского моря.

Акцию по зарыблению провёл Каскад Кубанских ГЭС совместно со специалистами Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Места выпуска определили специалисты Росрыболовства на основе научных исследований реки. Мальков доставляли в специально оборудованной машине при строгом температурном режиме и постоянном контроле содержания кислорода. Каждую особь также проверили на соответствие нормативам качества.

Директор филиала Виталий Шульженко назвал выпуск вкладом в восстановление биоразнообразия и здоровья экосистемы юга России, а также поблагодарил коллег из «Главрыбвода» и Росрыболовства за профессиональное сопровождение.

Экологические инициативы энергетиков начались ещё в 2003 году на Дальнем Востоке = тогда в водохранилище Бурейской ГЭС выпустили 36 тысяч мальков осетра и сазана. Позже акцию поддержали станции по всей стране, от Дагестана до Якутии. За годы её проведения в водоёмы выпускали осетровых, карповых и лососёвых рыб, часть из которых занесена в Красную книгу.