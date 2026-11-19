20 ноября на площади Ленина в Ставрополе начнёт работу зимний каток «В сердце города», это уже восьмой сезон ледовой площадки. Для детей до 14 лет и членов семей участников СВО вход останется бесплатным, первый заезд начнётся в 10:00, рассказали в администрации города.

Глава города Иван Ульянченко отметил, что в прошлом году каток посетили более 54 тыс. человек. Площадь ледовой арены составляет 1,5 тысячи квадратных метров, одновременно на льду могут находиться до 100 человек.

Ранее сообщалось, что на Новый год из Тамбова в Кисловодск пустят дополнительный поезд.