Спортсмены школы Василия Скакуна из Ставрополя завоевали две серебряные медали на юниорском чемпионате и первенстве мира по прыжкам на батуте в Нанкине. Варвара Дорохова и Максим Перепеченов стали вторыми в дисциплине «Акробатическая дорожка», сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Варвара заняла второе место в категории юниорок 15–16 лет, Максим среди юношей 11–12 лет. Ульянченко отметил, что такие результаты показывают: школа прыжков на батуте в Ставрополе одна из сильнейших в стране. Глава города поздравил спортсменов и их тренеров.

Ранее на чемпионате мира воспитанница школы Василия Скакуна Арина Каляндра завоевала две золотые и одну серебряную медаль, а Елена Нейман получила золото. В этом году ставропольские спортсмены также успешно выступили на чемпионате Европы в Португалии.

Ранее энергетики помогли юным спортсменам Невинномысска завоевать медали.