Поисковики установили судьбу Ивана Лагошина, который погиб в августе 1943 года при выполнении боевого задания под Краснодаром. Более 80 лет он числился пропавшим без вести. Теперь удалось найти его родственников, живущих в Ставропольском крае, сообщает «КП-Северный Кавказ».

История началась с поисковой экспедиции в Крымском районе Краснодарского края. Ранее Ставропольское региональное отделение Поискового движения России объявило о поиске родственников советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди бойцов, чьи останки удалось обнаружить, оказался уроженец Ставрополья.

Участники экспедиции работали в окрестностях посёлка Первенец, где потерпел крушение штурмовик Ил-2. Во время раскопок они нашли останки членов экипажа, детали парашютной системы и редуктор двигателя. На последнем сохранился заводской номер мотора АМ-38Ф.

Архивные документы помогли установить, что двигатель № 245256 в июне 1943 года установили на штурмовик Ил-2 с заводским номером 1872862. Самолёт собрали на заводе № 18 в Куйбышеве (ныне Самара), после чего передали в 618-й штурмовой авиационный полк 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта.

По номеру двигателя поисковики определили имена лётчиков. Самолётом управлял младший лейтенант Владимир Иванович Коптев, 1921 года рождения, уроженец города Серго Ворошиловградской области (ныне Луганская республика). Вторым членом экипажа был воздушный стрелок, красноармеец Иван Гаврилович Лагошин, родившийся в 1922 году на станции Палагиада Ставропольского края.

7 августа 1943 года экипаж Коптева и Лагошина выполнял боевое задание в районе хутора Горно-Весёлый. Во время атаки на позиции немецких войск штурмовик попал под огонь зенитной артиллерии и был сбит.

По свидетельствам других лётчиков, вернувшихся с задания, горящий Ил-2 врезался в расположение вражеской зенитной батареи. Оба члена экипажа погибли. Долгие десятилетия их судьба оставалась неизвестной, а в документах они значились пропавшими без вести.

Теперь поисковикам удалось установить связь с семьёй одного из погибших. Как сообщили в Ставропольском региональном отделении Поискового движения России, родственники Ивана Лагошина живут в селе Верхнерусском Шпаковского округа. Это внучатый племянник красноармейца Владимир Борисович Лагошин.

Сам Иван Гаврилович на момент гибели был 19-летним. Он не успел создать семью, поэтому его родственники долгие годы не знали, где и при каких обстоятельствах погиб их близкий.

Спустя 83 года имя Ивана Лагошина удалось вернуть семье, а обстоятельства его гибели — восстановить по архивным документам.