В Ингушетии контрактация национальных проектов на 2026 год достигла 99,3%, а кассовое исполнение составило 87,3%, это выше среднероссийского уровня. Освоено свыше 5 млрд рублей из предусмотренных 5,7 млрд, по семи нацпроектам республика опережает средние показатели по стране, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Данные приведены по состоянию на 16 ноября. Кассовое исполнение в республике на 12 процентных пунктов выше общероссийского показателя: 87,3% против 75,3%. Наиболее высокие результаты по нацпроектам «Туризм и гостеприимство» и «Эффективная и конкурентная экономика» — кассовое исполнение достигло 100%.

По проекту «Продолжительная и активная жизнь» показатель составил 92% при среднем по России 68%, по «Экологическому благополучию» 79% при 58%, по «Семье» 85% при 81%, по «Молодёжи и детям» 81,3% при 77%, по «Инфраструктуре для жизни» 80% при 73%.

В 2026 году республика участвует в реализации 12 национальных проектов, в которые входят 40 региональных. Они охватывают здравоохранение, образование, дорожную и коммунальную инфраструктуру, семейную и молодёжную политику, развитие экономики и туризма.

Калиматов отметил, что с 2022 года кассовое исполнение в республике ежегодно превышает 97%, а по итогам 2025 года достигло 99,4%. По его словам, это устойчивая динамика, и в 2026 году власти рассчитывают сохранить темп и вновь обеспечить исполнение на уровне, близком к 100%.