В Новочеркасске расследуют убийство супругов, тела которых с признаками насильственной смерти обнаружили в собственном доме. В преступлении подозревают их 36-летнего сына. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за кражи у родителей, но знакомые описывают его как обычного работягу, который пытался справиться с зависимостью, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Трагедия произошла в Новочеркасске Ростовской области. Во вторник, 17 ноября, около 18:00 в частном доме нашли тела 60-летнего мужчины и его 59-летней супруги. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на телах погибших признаки насильственной смерти. По предварительным данным, у обоих были колото-резаные раны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Основным подозреваемым стал 36-летний сын погибших. О его задержании стало известно 18 ноября. По информации ГУ МВД России по Ростовской области, мужчину доставили в отдел полиции, после чего должны передать следователям.

Как выяснили журналисты, у подозреваемого уже были проблемы с законом. Он привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

Из судебных документов следует, что мужчина дважды обкрадывал собственных родителей. Кроме того, в одном из случаев он применил силу к отцу.

При этом, судя по рассказам людей, знакомых с подозреваемым, в последние годы он пытался изменить свою жизнь и справиться с зависимостью.

Мужчина иногда появлялся в протестантской церкви «Христианская Миссия». Однако постоянным прихожанином он не был.

«Да, мы знаем этого человека. Он заходил в нашу церковь, но не участвовал в ее жизни, не являлся прихожанином. Насколько мне известно, он находился в реабилитации и пытался побороть зависимость», — рассказал пастор Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) Андрей Текучев.

Один из знакомых подозреваемого, Дмитрий, сообщил, что встретил его несколько лет назад. Они пересекались в церкви и во время совместных подработок. Некоторое время мужчины работали грузчиками.

По словам Дмитрия, подозреваемый также занимался частным извозом и автомобильным ремонтом: красил машины, делал химчистку салонов и полировал кузова.

«Обычный работяга. Не замечал, чтобы он обманывал, воровал или хамил», — поделился знакомый подозреваемого в убийстве.