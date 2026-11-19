В Будённовске на перекрёстке улицы Мира и проспекта Чехова столкнулись Daewoo и Nissan Almera, пострадал пассажир Daewoo. По предварительным данным, водитель Daewoo не уступил дорогу Nissan, ехавшему по главной, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Перекрёсток нерегулируемый. Водитель Daewoo двигался по второстепенной дороге и не уступил право проезда Nissan Almera, ехавшему по главной. После столкновения Nissan врезался в дорожный знак. Пострадал 21-летний пассажир Daewoo. С различными травмами, включая перелом, его доставили в медучреждение.

За рулём Daewoo находился 21-летний местный житель со стажем вождения три года. За последние два года он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, на момент аварии был трезв. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.