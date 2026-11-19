Проблемы с оформлением ОСАГО и рост его стоимости в регионах Юга России, Северного Кавказа и Дальнего Востока объясняются несколькими факторами, главный из которых убыточность полисов. Страховщики ограничивают продажи в убыточных регионах, а тарифы там устанавливают ближе к верхней границе коридора, объяснила доктор экономических наук Наталья Новосёлова.

Жители отдельных регионов жалуются, что полис оформить не удаётся, а цена растёт. По словам Новосёловой, заведующей кафедрой финансов и бухгалтерского учёта Пятигорского института СКФУ, причины структурные и конъюнктурные. Основной причиной эксперт назвала региональную убыточность. Тарифы привязаны к территориальному коэффициенту, но в ряде регионов фактическая убыточность выше заложенной в тариф — сказываются частота страховых случаев, средняя выплата, мошенничество и активность «автоюристов». Страховщики ограничивают продажи через дистанционные каналы, чтобы не принимать самых рискованных клиентов без формального отказа.

Вторая причина — селекция рисков через агрегаторы. Онлайн-каналы облегчают доступ молодым водителям, таксистам и тем, у кого были частые ДТП, что повышает убыточность портфеля. Страховщики отвечают ограничением канала, и клиент видит сообщение, что оформить полис нельзя. Третья причина — сокращение офисов продаж, ведь когда нет ни офлайн-, ни онлайн-варианта, возникает «институциональная ловушка». Четвёртая — технические ограничения: после ужесточения требований к идентификации часть заявок отклоняют по формальным основаниям.

Рост стоимости эксперт объясняет удорожанием запчастей и ремонта после перестройки логистики в 2022 году, ростом цен на работы в автосервисах, расширением Банком России тарифного коридора, повышением тарифов в убыточных регионах до верхней границы коридора и судебными издержками страховщиков.

У Банка России, по словам Новосёловой, есть различные инструменты влияния, такие как изменение тарифного коридора и территориальных коэффициентов, мониторинг отказов в заключении договоров, надзорные меры вплоть до ограничения лицензии, развитие системы «Единый агент» и совершенствование АИС ОСАГО. Но возможности регулятора ограничены: он не может заставить страховщика продавать полис в убыточном регионе без экономических оснований.

По мнению эксперта, устойчивое решение — в корректировке тарифной системы и механизмах перераспределения рисков, например через гарантирование или сострахование в убыточных сегментах, а не в административном давлении.