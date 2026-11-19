В Ставропольском крае установили более 3 тыс. подкормочных площадок и около 500 галечников, чтобы дикие животные и птицы могли прокормиться в холодный сезон, сообщили в краевом минприроды.

Площадки расположены в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях. Их наполнят сеном, комбикормом, зерновыми смесями и минеральными подкормками, для животных установят солонцы. К ним будут приходить зайцы-русаки, фазаны и серые куропатки. В заказниках «Русский лес» и «Александровский» у кормушек чаще всего можно увидеть пятнистых оленей и косуль — им особенно важно получать соли для роста костей и рогов.

«Конечно, зимы у нас не такие суровые, как в других регионах, но тоже бывают периоды, когда выпадает обильный снег и без помощи человека животным и птицам трудно прокормиться», — подчеркнул и. о. главы минприроды Сергей Измалков.

Ранее сообщалось, что спустя 83 года нашли родственников погибшего красноармейца со Ставрополья.