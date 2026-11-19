Спектакль «Военная сказка» ставропольского театра кукол получил награды в двух номинациях IX Большого Детского фестиваля в Москве. Театр отмечает в этом сезоне 90-летие, а награды стали для коллектива особой гордостью, сообщили в министерстве культуры Ставропольского края.

Фестиваль прошёл 17 ноября. Постановка рассказывает о судьбе девочки, которой пришлось пройти через тяготы Великой Отечественной войны. Выразительные средства театра кукол помогают юному зрителю осмыслить трудные, но важные темы памяти, сострадания и надежды.

Из Москвы коллектив вернулся с дипломом лауреата в номинации «Без срока давности», который спектакль получил за обращение к теме исторической памяти. Кроме того, театр удостоен специального приза Российской национальной театральной премии «Арлекин». Фестиваль в мире искусства называют «Золотой маской» детского театра. В министерстве культуры отметили, что победа показывает, как важно и как тонко можно говорить с ребёнком о самых сложных темах.

Ранее сообщалось, что ставропольские батутисты привезли два «серебра» с чемпионата мира в Китае.