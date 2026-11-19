В Минераловодском округе 47-летняя женщина лишилась более 1 млн рублей, поверив онлайн-знакомому, который обещал быстрый заработок на инвестициях. Она брала кредиты и займ ради вложений, а когда попыталась вывести деньги, её попросили привлечь ещё одного инвестора, и женщина обратилась в полицию, сообщает полиция Ставрополья.

По словам заявительницы, в соцсети она познакомилась с мужчиной, который через две недели общения предложил заработать на инвестициях через онлайн-платформу, заверив, что это быстро и просто. Следуя его советам, женщина сначала перевела 25 тыс. рублей, а затем, оформив кредиты и займ, перечислила ещё 1 млн 240 тыс. рублей. Все средства в личном кабинете платформы конвертировались в валюту.

Когда она попробовала вывести деньги, с ней связался якобы сотрудник службы безопасности сервиса и сообщил, что для получения средств нужно привлечь к инвестициям третье лицо с хорошей кредитной историей. Заподозрив обман, женщина пошла в полицию, где следственный отдел ОМВД России возбудил дело факту мошенничества.

В полиции предупредили, что предложения гарантированного быстрого заработка на инвестициях могут оказаться уловкой. Мошенники входят в доверие, поддерживают общение и показывают в личном кабинете фиктивную прибыль, а при попытке вывести деньги придумывают новые условия и требуют новых переводов. Не стоит поддаваться уговорам, брать кредиты ради сомнительных вложений и переводить деньги по указанию незнакомцев.