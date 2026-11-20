Технику могли подожечь после вывоза оборудования для нелегального производства древесного угля в Ингушетии, сообщили в минприроды региона.



Сотрудники минприроды республики вывозили с лесной территории в Сурхахи незаконно установленные железные ёмкости для производства древесного угля.



На следующий день две единицы техники, задействованные в этих работах, получили серьёзные повреждения из-за возгорания.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате поджога, совершённого неустановленными лицами», — завили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранительным органам предстоит установить причины случившегося и тех, кто к этому причастен, добавили в минприроды республики.

А в Дагестане пожар повредил школу и семь частных домов, сообщает «Молодёжь Дагестана».