Технику могли подожечь после вывоза оборудования для нелегального производства древесного угля в Ингушетии, сообщили в минприроды региона.
Сотрудники минприроды республики вывозили с лесной территории в Сурхахи незаконно установленные железные ёмкости для производства древесного угля.
На следующий день две единицы техники, задействованные в этих работах, получили серьёзные повреждения из-за возгорания.
«По предварительным данным, возгорание произошло в результате поджога, совершённого неустановленными лицами», — завили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранительным органам предстоит установить причины случившегося и тех, кто к этому причастен, добавили в минприроды республики.
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