Вопрос восстановления башенных комплексов и сохранения исторического наследия прозвучал в прямом эфире главы республики Махмуда-Али Калиматова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Житель села Нижние Ачалуки рассказал о процессе реконструкции родовых башен и о разногласиях между фамилиями, которые возникают при восстановлении объектов.

Калиматов считает такие споры признаком того, что люди плохо знают свою историю. По его словам, башенные комплексы строились на протяжении многих поколений, а от одного предка впоследствии произошли разные фамильные ветви.

«У одной башни могут быть десятки фамильных ветвей, и каждая из них имеет свою историю происхождения. Один предок строил, следующие поколения достраивали, от одной семьи отделялись другие ветви. Как после этого можно спорить, кто имеет больше прав на эту башню? Это общее наследие наших предков. Надо знать свою историю, уважать старших и понимать, откуда ты вышел. Нельзя превращать память предков в повод для ссор и оскорблений», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Отдельно он рассказал о восстановлении памятников в Джейрахском районе. Калиматов поблагодарил Михаила Гуцериева за поддержку многолетней программы реставрации башенных комплексов и других объектов культурного наследия.

Сегодня в республике насчитывается 4 100 объектов культурного наследия, из них 351 включён в государственный реестр. С 2023 года при поддержке Михаила Гуцериева в Джейрахском районе восстановили 186 объектов, а в 2026 году работы продолжаются ещё на 76. Готовится проектная документация для реставрации 11 архитектурных комплексов. Восстанавливается замковый комплекс «Таргим», проведена экспертиза 270 объектов, разрабатываются зоны охраны для 152 памятников.

На 2026–2028 годы предусмотрено 650 млн рублей федерального финансирования на реставрацию объектов культурного наследия.