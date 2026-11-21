Два человека пострадали при взрыве в жилом доме во Владикавказе 21 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«По уточнённой информации, пострадали два человека, госпитализированы в медучреждения. Сотрудники МЧС России продолжают работу на месте происшествия», — говорится в информации ведомства.

По данным ГУ МЧС России по республике, ЧП произошло на шестом этаже многоквартирного жилого дома по улице Курсантов Кировцев. Погибли двое. Пожара не было, в доме выбиты окна.

Огнеборцы начали разбирать конструкции. На месте работают 30 специалистов с шестью единицами техники.