Гибель двух человек при взрыве во Владикавказе подтвердило управление МЧС России по Северной Осетии. В канале ведомства опубликованы подробности ЧП.

По его данным, ЧП произошло на шестом этаже многоквартирного дома на улице Курсантов Кировцев. На место направили силы и средства МЧС России.

«По прибытии обнаружено, что в здании выбиты окна, возгорания нет. Огнеборцы проводят разбор конструкций. Два человека погибли», — говорится в информации ведомства.

По предварительным данным, есть и пострадавшие. Эти данные уточняются. На месте работают 30 специалистов МЧС России с шестью единицами техники.