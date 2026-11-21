Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Ленина в городе Чегем. 45-летний водитель ВАЗ-11183 наехал на ребёнка. Малолетнего пешехода пришлось госпитализировать.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проверку контролирует надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии за сутки произошло два ДТП и два пожара.