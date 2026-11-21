Госавтоинспекторы Ставрополья за прошедшие сутки, 20 ноября, зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сообщает пресс-служба краевой ГАИ.

В результате аварий травмы получили 17 человек. Погибших в этих инцидентах нет.



Полиция продолжает активно бороться с нетрезвым вождением. За минувшие сутки поймали 21 водителя с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Трое из них попались сотрудникам ДПС повторно.



С 16 по 22 ноября в крае проходит профилактическая операция «Дорога без опасности». Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье помогли застрявшему на дороге дальнобойщику.