В Петровском округе экипаж Госавтоинспекции помог водителю грузовика, который не мог продолжить движение из-за технической неисправности, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ.

Инцидент произошёл во время патрулирования автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Заметив стоящий на обочине грузовик, полицейские выяснили, что у машины произошла поломка, а водитель не может устранить её самостоятельно.

Сотрудники ДПС оперативно организовали доставку необходимых запчастей. Благодаря этому мужчина смог починить автомобиль и в кратчайшие сроки продолжить путь. Спустя некоторое время водитель поблагодарил инспекторов за отзывчивость и неравнодушное отношение.

Ранее в Будённовске в ДТП двух иномарок пострадал 21-летний пассажир.