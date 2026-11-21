Двое мужчин обратились за медицинской помощью после взрыва в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе, сообщает пресс-служба минздрава Северной Осетии.



«Один из пострадавших, мужчина, доставлен в Республиканскую клиническую больницу с множественными травмами. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Второму мужчине медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. По результатам осмотра госпитализация ему не потребовалась.

Взрыв на шестом этаже дома прогремел 21 ноября около 15:00. Погибли два человека. Пожара не было. На месте работают 30 специалистов МЧС России с шестью единицами техники.