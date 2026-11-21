Три человека погибли в лобовом ДТП в Степновском округе. Надзорное ведомство начало проверку, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Вечером 21 ноября 2026 года на 33-м километре автодороги «Зеленокумск – Соломенское – Степное» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, погибли три человека, в том числе 16-летний юноша. Ещё один участник аварии пострадал.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку, которую проводит прокуратура Степновского района. В ходе неё будет оценено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты следственных действий по факту происшествия находятся на контроле надзорного ведомства.