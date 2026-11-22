21 ноября на дороге «Зеленокумск — Соломенское — Степное» произошла страшная авария. Автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приору». Обе машины загорелись, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

По предварительным данным, ДТП случилось около 17 часов 18 минут. Водитель «Лады Гранты» не убедился, что манёвр безопасен, и выехал на полосу встречного движения.

Трагедия унесла жизни троих человек. Оба 18-летних водителя и 16-летний пассажир «Лады Приоры» погибли ещё до приезда скорой помощи. Пассажира «Лады Гранты» увезли в больницу.

Автоинспекторы также выяснили, что у водителя «Лады Приоры» нет водительского удостоверения.

На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.