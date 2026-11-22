Автоинспекторы Ставрополя устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 21 ноября. Водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Пирогова, совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении и перестраивался.

По предварительным данным, происшествие случилось в 15 часов 20 минут. Личность велосипедиста пока не установлена.

Пострадавший, 67-летний местный житель, получил сочетанную травму и контузию головного мозга. Его доставили в реанимацию больницы краевого центра, но спасти мужчину не удалось: от полученных травм он скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём находился 24-летний житель соседней республики. На момент аварии он был трезв. Однако за последние два года он уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту происшествия проводится проверка. Детали случившегося уточняются.