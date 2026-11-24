В селе Кантышево Назрановского района Ингушетии водитель «Лады Гранты» без прав врезался в забор частного дома и повалил бетонный опору ЛЭП, пострадали он и несовершеннолетний пассажир. Водителя привлекли к ответственности по трём статьям КоАП РФ, на владельца автомобиля составили протокол, сообщили в ГУ МВД России по Ингушетии.

Как установила следственно-оперативная группа, у водителя не было прав. Тем не менее он сел за руль и врезался в кирпичный забор частного дома, а затем задел и повалил бетонный столб линии электропередачи. Водитель и ребёнок пострадали, их отвезли в больницу, где врачи оказали первую помощь, после чего отпустили домой.

Мужчину привлекли к административной ответственности по трём статьям — за нарушение правил применения ремней безопасности, за управление автомобилем без прав и за езду с нарушением условий страхового полиса. На владельца машины составили протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления. Автомобиль доставили на штрафстоянку, а полиция проводит проверку.

Ранее в Будённовске «Лада Приора» врезалась в дерево, в результате чего пострадали двое пассажиров.