Кисловодский городской суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии Алима Карданова к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в участии в преступном сообществе и получении взяток в особо крупном размере — более чем на 43 млн рублей сообщили в ГУ Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

По данным суда, с 2017 по 2019 год Карданов действовал в сговоре с сотрудниками органов внутренних дел республики. Вместе они получали деньги за беспрепятственный проезд транспортных средств, которые незаконно перевозили спиртосодержащую продукцию. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 43 млн рублей.

Мужчину признали виновным в участии в преступном сообществе, а также во взяточничестве.

Помимо 10 лет лишения свободы, у осуждённого конфисковали имущество на сумму, эквивалентную полученным взяткам. В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении еще 11 сообщников Карданова.