В Новоселицком округе Ставрополья возбудили первое в регионе уголовное дело против матери, которая купила 14-летнему сыну мотоцикл. Подросток без прав устроил ДТП, и теперь женщине предстоит ответить за вовлечение ребенка в опасные действия, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Нарушение выявили сотрудники районной прокуратуры в ходе проверки прав несовершеннолетних. Выяснилось, что местная жительница приобрела сыну мотоцикл, не предназначенный для езды по дорогам общего пользования. При этом она знала, что у подростка нет водительского удостоверения и опыта вождения, а сама техника не зарегистрирована в ГИБДД.

В апреле 2026 года 14-летний юноша выехал на дороги общего пользования и спровоцировал аварию с участием двух автомобилей. В результате ДТП подросток получил травмы, которые квалифицировали как легкий вред здоровью.

Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, чтобы решить вопрос о привлечении матери к ответственности. В итоге против 32-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни противоправных действий). По данным надзорного ведомства, это первый подобный случай в крае.

Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры Новоселицкого района.