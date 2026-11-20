В Ставропольском крае прокуроры в этом году подали более 2,6 тыс. исковых заявлений. Это позволило восстановить права свыше 80 участников СВО и членов их семей, более 350 социально незащищённых граждан, пострадавших от преступлений в сфере информационных технологий, и более 80 трудовых коллективов, у которых была задолженность по зарплате на сумму свыше 49 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Итоги исковой работы обсудили на заседании коллегии под председательством исполняющего обязанности прокурора края Михаила Быстрова.

В судебном порядке прокурорам удалось обжаловать необоснованные отказы органов власти в выплате пособий по награде и ранению. Это 21 исковое заявление на сумму 31,5 млн рублей. Кроме того, благодаря работе прокуроров выделили дополнительное финансирование: 160 млн рублей — на защищённость объектов транспортной инфраструктуры, 61 млн — на антитеррористическую защищённость учреждений культуры, 2 млрд — образования, 75 млн — социальной защиты, 5,5 млн — спорта.

Прокуроры также пресекали попытки легализовать недобросовестное поведение через судебные споры и противоправно завладеть государственным имуществом. По делам, в которые вступил прокурор, удалось предотвратить завладение 17 объектами недвижимости и не допустить вывода из конкурсной массы предприятия 1,8 млрд рублей в ущерб интересам государства.

По итогам коллегии выработали комплекс мер для совершенствования исковой работы. Прокурорам поручили добиваться реального восстановления нарушенных прав граждан, общества и государства, следить за своевременным исполнением судебных решений по искам и не допускать отсрочек и рассрочек. Особое внимание — защите трудовых и жилищных прав, жилищно-коммунальному обеспечению, окружающей среде и природопользованию.