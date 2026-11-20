Прокуратура Ставропольского края направила в Промышленный районный суд Ставрополя уголовное дело 48-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина похитил более 6,7 млн рублей у двух фирм, а также занял 5,2 млн рублей, которые не собирался возвращать, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

С июня по сентябрь 2018 года обвиняемый работал начальником участка материально-технического снабжения одного из вузов. Одновременно он был фактическим бенефициаром и руководителем строительной фирмы. Мужчина убедил руководителя подрядной организации, которая по госконтракту реконструировала помещения вуза, заключить договор субподряда с его фирмой на часть работ.

Затем он подписал с другими юрлицами договоры поставки стройматериалов, но исполнять обязательства не собирался. Полученным товаром распорядился по своему усмотрению, в том числе использовал в деятельности ООО, которым фактически руководил. Чтобы создать видимость исполнения сделок, была проведена частичная оплата. В результате двум фирмам причинён ущерб свыше 6,7 млн рублей.

Кроме того, в июне 2019 года и декабре 2020 года обвиняемый взял в долг у знакомого в общей сумме 5,2 млн рублей. Возвращать деньги он не планировал.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.