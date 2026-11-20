Житель Предгорного округа получил 12 лет за мошенничество на 1,6 млрд рублей. Прокуратура Ленинского района Ставрополя добилась обвинительного приговора для создателя организованной преступной группы, провернувшего земельную аферу на 1,6 млрд рублей. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Ставропольского края и УФСБ по региону.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, легализация имущества, приобретённого преступным путём, а также принуждение свидетеля к ложным показаниям.

По версии следствия, с июля 2008 по октябрь 2011 года подсудимый через фиктивные документы в регистрирующем органе получил право на 551 земельный участок общей площадью свыше 2,3 тыс. га и стоимостью более 1,6 млрд рублей. В 2018 году он легализовал часть похищенного: продал 193,5 га подконтрольному юридическому лицу за 52 млн рублей.

В 2023 году, пытаясь избежать статуса обвиняемого, мужчина организовал принуждение одного из ключевых свидетелей к даче ложных показаний или уклонению от них. Для этого он нанял человека, который причинил телесные повреждения несовершеннолетнему сыну свидетеля и угрожал физической расправой.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание: 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф 300 тыс. рублей и конфискацию денежных средств на сумму 52 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

По данным «Аргументы и Факты — Северный Кавказ», речь в сообщении ведомств идёт об известном в прошлом бизнесмене Борисе Айтове.