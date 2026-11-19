В Ставропольском крае 41-летнего жителя соседнего региона приговорили к двум годам колонии за мошенничество с сельскохозяйственными животными. Мужчина под видом представителя мясокомбината получил от местного жителя 135 голов мелкого рогатого скота, но расплачиваться за них не стал. Ущерб превысил 2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Преступление произошло в феврале 2024 года. Как установил суд, мужчина представился заготовителем мясокомбината и предложил местному жителю продать ему партию скота. Владелец согласился передать 135 животных, рассчитывая получить за них деньги.

Однако после того, как скот оказался у покупателя, тот не заплатил продавцу. В результате потерпевший лишился животных и понёс ущерб примерно на 2 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрели в суде с участием прокуратуры Степновского района, которая поддержала государственное обвинение. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему два года колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 2 млн 81 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.