Южный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему жителю Изобильненского округа. Его признали виновным в содействии и участии в террористической деятельности, а также в государственной измене, сообщили в прокуратуре и УФСБ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в ноябре 2024 года в Изобильном подсудимый пытался склонить двух знакомых к участию в незаконной группировке. Вербовал он лично и через популярный мессенджер. По замыслу, завербованные должны были совершать диверсии и теракты против безопасности России. Незаконные действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

С учётом позиции гособвинителя суд назначил наказание: 22 года лишения свободы. Первые 4 года — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно назначено ограничение свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Ставропольского края.