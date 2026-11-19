Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по делу о межрегиональном преступном сообществе. Под суд пойдут 12 жителей нескольких регионов России, которых обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Двое обвиняемых руководили структурными подразделениями группировки. Остальные входили в её состав. Группировка работала под видом консультаций и юридической помощи в сфере кредитования. Мошенники звонили людям с низким кредитным рейтингом, из-за которого банки не давали новые займы.

Представляясь менеджерами, кредитными специалистами, финансовыми экспертами и юристами, они обещали одобрить кредит и просили перевести деньги на подконтрольные им счета. Затем похищенное делили между собой.

По данным следствия, в 2020–2021 годах преступники обманули 73 человека из разных регионов страны. Общая сумма ущерба превысила 19 миллионов рублей. Среди пострадавших 15 жителей Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело передадут в суд, который будет рассматривать его по существу.