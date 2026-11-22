Власти Владикавказа продолжают работу по ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вчера спасатели и рабочие расчищали двор и подъезды к дому, а сегодня основная работа идёт прямо в пострадавшей квартире.

На объекте работают 20 сотрудников «Спецэкосервиса». Им предстоит разобрать разрушенные конструкции. Строительный мусор поэтапно спускают вниз, грузят в спецтехнику и вывозят на полигон. Расчистка помещений продолжается.

Ранее сообщалось, что двое погибли при взрыве бытового газа во Владикавказе.