Режим ЧС муниципального характера ввели власти Владикавказа после взрыва в многоквартирном доме, чтобы помочь его жильцам, рассказал журналистам врио главы АМС города Тимур Караев.

«В течение двух часов оперативная группа завершит свою работу, после чего коммунальные службы зайдут и полностью начнут расчищать территорию и подъезд. Квартира, в которой произошёл взрыв газовоздушной смеси, не имела официального разрешения на подключение к газовым сетям. Это предварительная информация», — цитирует Караева Ossetia News

Взрыв произошёл около 15:00 в квартире на шестом этаже дома по улице Курсантов-Кировцев. Погибли два человека. Ещё двое пострадали, один находится в тяжёлом состоянии в больнице. Второго пострадавшего отпустили домой, оказав ему медпомощь.

После случившегося завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.